- Mascolo: "Kinder von IS-Kämpfern sind traumatisiert"

Nach dem Ende des sogenannten Islamischen Staats werden tausende Kämpfer in Lagern festgehalten - darunter auch deutsche Staatsangehörige mit ihren Kindern. Ihre Rückkehr ist ein hohes Sicherheitsrisiko. Doch das Bundesverwaltungsgericht Berlin hat entschieden, dass die Bundesregierung Angehörige von IS-Kämpfern zurückholen muss. Wir sprechen darüber mit Georg Mascolo, Leiter des Rechercheverbunds von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, der sich bereits länger mit dem Thema beschäftigt.

Im konkreten Fall handelt es sich um ein Familie aus Niedersachsen. Zwei Kinder, die in Deutschland geboren wurden, reisten mit den Eltern 2014 in das IS-Gebiet. Ein drittes Kind wurde vor Ort geboren. Die Mutter ist mit den drei Kindern im Flüchtlingslager Al-Haul in Syrien untergebracht, dort leben unter sehr schwierigen Bedingungen 70.000 Menschen, sagte Mascolo. Der Vater ist an einem anderen Ort inhaftiert. Das Bundesverwaltungsgericht Berlin hat nun entschieden, dass die Kinder zurückzuführen sind. Die Mutter solle ihre Kinder begleiten, denn ohne sie könnten diese nicht reisen.



Das Camp Al-Haul sei überfüllt, sagte Journalist Mascolo. Auch andere Staaten hätten sich deshalb bereits entschieden, Kinder und Waisen aus dem Camp zurückzuholen. Die Bundesregierung würde sich hier anschließen, doch der Prozess bräuchte Zeit.



Zögerliche Entscheidung zur Rückführung

Bei den Rückkehrern könne man grob in zwei Gruppen unterscheiden: "Diejenigen, die nichts dazugelernt haben und nichts dazulernen wollen", so Mascolo. Sie verherrlichen weiterhin den Islamischen Staat und seine Ideologie. Aus Sicht der Sicherheitsbehörden geht von diesen Personen eine Gefahr aus. Aber es gäbe auch Rückkehrer, die sich erkennbar und dauerhaft vom IS losgesagt hätten. Sie besuchen zudem Deradikalisierungsprogramme. Viele der betroffenen Kinder seien innerhalb des IS-Systems geboren worden - würden sie nach ihrer Rückkehr anständig betreut, gehe von ihnen wohl keine Gefahr aus, so der Journalist. "Die Kinder sind nicht radikalisiert, wenn sie im Kleinstkindalter sind. Sie sind traumatisiert."



Es bleibe nun abzuwarten, welche Reaktionen das Urteil auslöse und was dies praktisch für erwachsene IS-Kämpfer bedeute. In den kommenden Wochen und Monaten seien aber weitere Entscheidungen zu erwarten, "ob der deutsche Staat und andere europäische Staaten die Verpflichtung haben, auch Erwachsene aus diesen Lagern herauszuholen und vor Gericht zu stellen."