Fr 12.07.2019 | 10:05 | Interviews

- Landeshauptmann Platter: "Beschwichtigungsgespräche kommen nicht in Frage"

Für Urlauber gibt es im Moment ein ziemliches Nadelöhr in Tirol. Seit drei Wochen sperrt das Bundesland im Großraum Innsbruck die Straßen in Autobahnnähe für den Durchgangsverkehr. Für Lastwagen gilt an der Grenze Blockabfertigung, auf Stau muss man da nur warten. Der Regierungschef von Tirol, Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), hat die Maßnahme verantwortet und will damit Entlastung erreichen.