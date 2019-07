- Bäumler: Weniger auf Bestrafen und mehr auf Anreize setzen

Wie könnte eine Steuer auf CO2 aussehen - und wie könnte das eigenommene Geld an die Bürger zurückfließen? Das Umweltministerium hat dazu letzte Woche ein Gutachten vorgestellt, aus verschiedenen Richtungen folgten weitere Gutachten. Auch die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) hat ein Papier vorgelegt. Zentral ist darin, dass ökonomische Anreize den Klimawandel begünstigen sollen, sagte der stellvertretende CDA-Vorsitzende Christian Bäumler.



"Wir sind der Meinung, dass es notwendig ist, CO2 zu bepreisen", sagte Bäumler. Als Weg dafür schlägt er eine Ausweitung des europäischen Zertifikatehandels mit einem Mindestpreis vor. Aus Sicht der CDA sollte der aktuelle Mindestpreis für CO2 bei 30 Euro pro Tonne starten, bis 2030 soll sich der Preis auf 60 Euro pro Tonne erhöhen.



Andere Institute legen einen CO2-Preis von 35 Euro pro Tonne zugrunde. Damit würde sich Benzin um zehn Cent pro Liter verteuern. Bei Kosten von 60 Euro die Tonne würde Benzin 20 Cent pro Liter teurer. "Das ist allein nicht zumutbar", sagte Bäumler, "deswegen sind wir dafür, bei entsprechenden Erhöhungen dieser CO2-Abgabe die Pendlerpauschale zu erhöhen." Menschen, die auf dem Land wohnen, würden sonst erheblich benachteiligt werden. "Wenn wir diese Menschen nicht mitnehmen, werden wir es nicht schaffen, den Klimaschutz in Deutschland durchzusetzen." Er schlägt dafür eine Pauschale von 40 bis 50 Cent pro Entfernungskilometer vor.



Nicht Wärme oder Strom, sondern nur CO2 besteuern

Die Energiesteuern auf Heizöl und -gas sollten abgeschafft werden, so Bäumler. Nicht Wärme oder Strom, sondern Kohlendioxid sollte besteuert werden. Es gehe auch nicht darum, dass eine CO2-Steuer "wehtue", so Bäumler. "Vielleicht sollten wir weniger die Seite des Bestrafens sehen, sondern die Seite der Anreize." Er halte wenig davon, Menschen zu erziehen oder zu bestrafen. Ökonomische Anreize würden eher dazu verleiten, so Bäumler, dass Menschen ihr Verhalten in Sachen Klimaschutz überdenken.