- Parzinger: "Simon ist ein ganz Großer, an den wir dauerhaft erinnern wollen"

Die James-Simon-Galerie bildet das Herzstück des Masterplans Museumsinsel, der 1999 entwickelt wurde. Sie wird als Besucherzentrum dienen und ist in Zukunft der direkte Zugang zum Pergamonmuseum und zum Neuen Museum - am Freitag wird sie eröffnet. Wir sprechen mit Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, über den Neubau und seine Bedeutung für Berlin.



Simon war jüdischer Großindustrieller und einer der größten Kunstmäzene für Berlin. 1920 schenkte er den Berliner Museen die Büste der Nofretete und die Armana-Sammlung. Zur Eröffnung des Bode-Museums gab es von ihm eine umfassende Renaissance-Sammlung. Er sei damit ein "ganz Großer, an den wir dauerhaft erinnern wollten", sagt Parzinger.



Funktionalität und Schnittstelle

Die Galerie erfülle dabei die Funktion eines zentralen Eingangsgebäudes, das sich deutlich hervorhebt. Von dort aus verbindet sie die verschiedenen Häuser der Museumsinsel. Ebenso fängt die Galerie Bereiche auf, die in anderen Häusern weniger Platz oder Umsetzung finden wie ein Café, Ruhebereich oder Museumsshop. Im Sockel befände sich zudem ein Ausstellungsraum. "Ein lebendiger Ort, der nicht nur neue Blicke auf die Stadt eröffnen wird, (...) sondern auch eine intellektuelle Brückenkopffunktion in die Statdt hinein haben wird", sagt Parzinger.



Stilistisch harmonisch eingefügt

Zuletzt wurde über die Baukosten gespottet, die Parzinger verteidigt: Die Gründungsarbeiten in dem feuchten Baugrund waren aufwändig, mit der ausführenden Baufirma gab es Probleme. Auf den Kosten blieben die Museen sitzen. Auch der Baustil wurde vorab kritisiert, er würde sich nicht in das Bild der Museumsinsel fügen. Parzinger sagte, der jetzige Bau schlösse stilistisch an den Stil der Museumsinsel an: "Ich glaube, es ist wirklich super gelungen, eine zeitgenössische Architektur zu gestalten, (...) aber trotzdem ein respektvolles Miteinander mit der historischen Umgebung zu schaffen." Ein neues Gebäude wird es aber erst einmal auf lange Sicht nicht auf der Museumsinsel geben, sagte Parzinger.

Veranstaltungstipp:

Aktionstag zur Eröffnung der James-Simon-Galerie mit Kuratorenführung, Ausstellungsgespräch und Workshop.

Geeignet für Kinder und Erwachsene

Samstag 13.07.2019 von 10 bis 21 Uhr.



Adresse:

Bodestraße

10178 Berlin

vollständig rollstuhlgeeignet

Mehr Infos unter www.smb.museum/home.html