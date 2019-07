XinHua Bild: XinHua

Do 11.07.2019

- Rüstungsexporte: "Nur bei Vorbereitungen von Angriffskriegen problematisch"

Union und SPD hatten sich im Koalitonsvertrag geeinigt, keine Rüstungsexporte in Länder zu genehmigen, die am Krieg im Jemen beteiligt sind. In diesem Jahr hat die Bundesregierung allerdings solche Exporte an Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate genehmigt. "Völlig unproblematisch", sagt Joachim Krause vom Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Die Lieferung an Ägypten habe bespielsweise nichts mit dem Jemen-Krieg zu tun - die Lage der Vereinigten Arabischen Emirate könne er allerdings nicht einschätzen.