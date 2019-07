- Opferanwalt Daimagüler: Urteil hat keine abschreckende Wirkung

Am Donnerstag vor genau einem Jahr wurde das Urteil im NSU-Prozess gefällt - doch dieses ist noch nicht rechtskräftig. Für rechtsextreme Kreise würden die frei herumlaufenden NSU-Angeklagten damit zu regelrechten Märtyrern stilisiert, sagt Mehmet Daimagüler. Er war im NSU-Prozess der Anwalt der Opfer und kritisiert, dass in dem Prozess vieles nicht aufgeklärt worden sei.



Das Urteil hätte keine abschreckende Wirkung, sagte Daimagüler: "Dazu saßen zu wenige Leute auf der Anklagebank." Der Staat habe hier einen eher zahnlosen Eindruck hinterlassen, hätte gar dafür gesorgt, dass bei der Verkündigung der Haftstrafen Jubel beim rechten Lager ausgebrochen sei, so Daimagüler.



Systematische Aufklärung finde nicht statt

Die heute weiterhin frei herumlaufenden NSU-Angeklagten würden in der rechten Szene als Märtyrer gefeiert werden. Hier habe auch das Strafmaß eine Rolle gespielt. Dass nun der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke laut Bundesinnenminister Horst Seehofer eine "neue Dimension" darstelle, ärgere den Juristen. Es handele sich auch beim NSU um Mord. "Jetzt tut Seehofer so, als sei der Mord an Lübcke der erste rechtsextreme Mord überhaupt", sagte Daimagüler. Seit 1990 seien etwa 200 Tote durch Rechtsextremismus verzeichnet worden. Die Aufklärung beispielsweise der sogenannten "Todeslisten" sehe er als lückenhaft - viele der nicht prominenten potenziellen Opfer von Rechtsextremen wurden nicht einmal systematisch befragt. Es sei noch viel Aufklärungsarbeit zu tun: "Irgendwann muss man sich auch als Staat überlegen, was muss eigentlich noch geschehen, bevor wir diese Gefahr wirklich ernst nehmen."