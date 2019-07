- Friederici: Es braucht ein Verkehrskonzept für die E-Roller

Rund 4.800 Leih-Tretroller standen Anfang Juli bereits auf Berlins Straßen. Das hat eine Datenauswertung durch rbb|24 und radforschung.org ergeben. Rund 75 Prozent der E-Scooter standen in drei Innenstadt-Bezirken, die bei Touristen besonders beliebt sind. Die Linke will die Nutzung in die Außenbezirke ausweiten. Oliver Friederici, verkehrspolitischer Sprecher der Berliner CDU, stellt sich hinter diesen Vorschlag.



In den Außenbezirken würden "die großen Strecken gemacht", sagte Friederici. Für die Unternehmen sei aber das Einsammeln und Aufladen der Roller in den Randbezirken wenig attraktiv. "Da steht ganz klar das Interesse des Unternehmens im Vordergrund und nicht das Interesse der Stadt." E-Roller, aber auch Leihräder und Carsharing gehörten ausgeweitet bis zur Stadtgrenze, sagte der CDU-Politiker.



Verkehrspolitik in der Verantwortung

So könnten die E-Roller eine spezielle Parkzone erhalten, sodass sie nicht einfach irgendwo abgestellt werden. Wenn dies noch von Anfang an mit den Außenbezirken koordiniert werde, dann wäre "eigentlich eine gute Lösung geschaffen", so der Politiker. Er sieht zudem die Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) in der Verantwortung, hierfür brauchbare Konzepte vorzulegen. Ebenso wolle er anregen, dass Krankenkassen die Anschaffung eines Helmes für E-Roller und Fahrräder bezahlen.



Verstöße derzeit nicht geahndet

Gerade im Kreuzungsbereich seien Fahrrad- wie Rollerfahrer besonders unfallgefährdet. Doch weichen viele Roller auf den Bürgersteig aus, wenn keine Radwege vorhanden sind. Der Grund: Sie dürfen nicht wie Fahrräder die Busspur benutzen, da sie zu langsam sind. Die Ordnungsämter würden aber bei Verstößen derzeit keine personellen Kapazitäten haben, diese zu ahnden, sagte der verkehrspolitische Sprecher.