- Beer: "Ursula von der Leyen muss konkret werden"

Ursula von der Leyen ist auf Werbetour in eigener Sache. Die CDU-Politikerin ist Kandidatin auf den Posten der EU-Komissionspräsidentin, am Montag hatte sie in gleich drei Fraktionen des Europaparlaments ihren großen Auftritt. Die Grünen lehnen sie ab, die Liberalen halten noch offen, ob sie die Politikerin unterstützen. Nicola Beer (FDP), Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, spricht im Inforadio über ihre Zweifel an von der Leyen.



Ursula von der Leyen fand in ihrer Anhörung am Montag "schöne und leidenschaftlich europäische Worte", so Beer. "Aber sie ist in Allgemeinplätzen geblieben, das war alles sehr wolkig", sagt die FDP-Politikerin. Konkrete oder persönliche Ansätze, wie die Ziele zu erreichen seien, habe man nicht gehört.

Der Ernennungprozess wie bei Ursula von der Leyen dürfe sich nicht noch einmal wiederholen, sagte Beer. Ihre Fraktion wolle nun eine Konferenz zur Reform der demokratischen Prozesse - doch die Ausgestaltungsvorschläge der CDU-Politikerin von der Leyen klangen eher "nach einer Laberbude", so die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments.



Rechte und linke Kräfte unvereinbar

Die Kandidatin könne es nicht allen recht machen. Sie müsse sich entscheiden, was ihr Europa sei. Es sei nicht absehbar, wie von der Leyen sehr rechte und sehr linke Kräfte unter einen Hut bekommen wolle, so Beer. Die Abstimmung über den Vorsitz der EU-Kommission ist für den kommenden Dienstag angesetzt. Beer sagte, man müsste jetzt endlich vorankommen. Am Montag würde sich das Parlament noch einmal in Arbeitsgruppen treffen, um Forderungen zu formulieren. Von der Leyen könne mit einem knappen Wahlergebnis die nächste EU-Kommissionspräsidentin werden: "Sie hat die Chance, nachzubesssern. Sie muss jetzt konkret werden", sagte Beer.