Nach fünf Jahren Mammutprozess ist vor einem Jahr im NSU-Prozess das Urteil gefallen. Die rechtsextreme Mordserie an zehn Menschen endet mit lebenslänglich für Beate Zschäpe als Teil des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds und Haftstrafen für die angeklagten Unterstützer. Beate Zschäpe ist in einem Gefängnis in Chemnitz, drei der vier Unterstützer sind auf freiem Fuß. Der ARD-Terrorexperte Michael Götschenberg erklärt, warum dies so ist.