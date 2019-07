dpa Bild: dpa

Mi 10.07.2019 | 12:05 | Interviews

- Fuest: "Lagarde wird sich mit Zinserhöhungen zurückhalten"

An diesem Mittwoch tagt der Rat der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main - zum ersten Mal seit klar ist, dass die bisherige IWF-Chefi Christine Lagarde die neue EZB-Chefin werden soll. Clemens Fuest ist Präsident des IFO-Instituts in München. Er rechnet damit, dass Lagarde die Niedrigzinspolitik ihres Vorgängers Mario Draghi weiterführen wird - das sagte Fuest im Inforadio.