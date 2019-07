- Hofreiter: "Bund hat sehenden Auges Steuergelder versenkt"

Die Grünen haben sich vorgenommen: Wenn Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die Fragen der Partei zur gescheiterten Pkw-Maut bis zum 10. Juli nicht beantwortet, werden sie sich zusammen mit FDP und Linken für einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Das Ultimatum läuft am Mittwochmittag ab - und bisher habe man noch nichts von Scheuer gehört, sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter im Inforadio.



Es gehe vor allem um die Frage, warum der Bund bereits Verträge mit potentiellen Maut-Betreibern für ein Projekt geschlossen hat, "das rechtlich mehr als heikel war", so Hofreiter. "Das wussten alle Beteiligten." Die Grünen fordern außerdem, die Verträge öffentlich zu machen und mit Experten zu debattieren. Einen Untersuchungsausschuss fordere seine Partei nicht gern, aber manchmal werde man dazu gezwungen. "Es stehen viele hundert Millionen Euro Steuergelder in Frage. […] Hier wurde - zumindest nach unserer Analyse - sehenden Auges Steuergeld versenkt."

Es bestehe das Risiko, dass der Bund hohe Summen an Schadenersatz zahlen müsse, erklärte der Grünen-Fraktionschef. Denn die Unternehmen hätten auf Grundlage der Verträge bereits Geld investiert. "Es ist überhaupt nicht übliche Praxis - es gab überhaupt keinen Grund, diese Verträge bereits abzuschließen." Es sei absurd, wenn behauptet würde, dem Bund wären Einnahmen verloren gegangen, so Hofreiter. "Diese Maut ist ja auch deshalb so problematisch, weil sie als Ausländer-Maut angelegt war und damit netto - nach allen seriösen Zahlen, die wir kennen - gar keine Einnahmen für den Bund generiert hätte."