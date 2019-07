- "Keine Seenotrettung bedeutet mehr Tote - und nicht weniger Migration"

Die "Alan Kurdi" der deutschen NGO Sea-Eye hat im Mittelmeer erneut Migranten aus Seenot geretten: 44 Personen von einem Holzboot. Franck Düvell vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung sieht keinen direkten Zusammenhang zwischen Seenotrettung und mehr Migration, wie er im Inforadio-Gespräch erklärt. Das ließe sich problemlos mit Zahlen über einen längeren Zeitraum belegen.

Seenotrettung wird häufig also Pull-Faktor für Migranzen bezeichnet. Für Frank Düvell vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung ist das zu kurz gedacht, wie er im Inforadio-Gespräch erklärt. Viele würden die Push-Faktoren vergessen, so wie beispielswiese, dass viele Menschen in Libyen um ihr Leben fürchten uns durch die geschlossenen Grenzen der Nachbarstaaten das Mittelmeer als einzigen Ausweg sähen.

Sollte die Seenotrettung privater Schiffe auf dem Mittelmeer ausgesetz werden, würde das nicht zu weniger Migration führen - aber stattdessen ganz sicher zu mehr Toten, sagt Frank Düvell. Das ließe sich problemlos durch Zahlen nachweisen, sogar über einen längeren Zeitraum.