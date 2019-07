imago images / Kyodo News Bild: imago images / Kyodo News

Di 09.07.2019

- Hongkongs Angst: "Umarmung Pekings ist fester geworden"

In Hongkong hat die Opposition weitere Proteste gegen Regierungschefin Lam angekündigt. Lam hatte gesagt, das umstrittene Auslieferungsgesetz an Festland-China sei tot. Der grundsätzliche Konflikt seit damit aber noch nicht vom Tisch, sagt Kristin Shi-Kupfer vom Berliner Mercator-Institut für China-Studien im Interview. Es werde immer wieder Anlässe geben, wo er in Zukunft wieder deutlich werde.