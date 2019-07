dpa Bild: dpa

- Wahlkampf: Große Nervosität bei der SPD

Der Wahlkampf für die Landtagswahl am 1. September in Brandenburg geht gerade so richtig los. Im Moment liegen CDU, SPD und die AfD in den Umfragen mehr oder weniger gleich auf - bei um die 20 Prozent. Wie die SPD im Wahlkampf trotz der schlechten Werte punkten will, erklärt Landespolitik-Reporter Dominik Lenz.