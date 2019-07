Sea-Eye Bild: Sea-Eye

Di 09.07.2019 | 07:25 | Interviews

- Garavini: "Italien darf nicht zulassen, dass Menschen sterben"

In der EU streitet man über eine gemeinsame Flüchtlingspolitik - bisher ergebnislos. Mittendrin in der Debatte: Italien. Innenminister Salvini hat die Häfen dichtgemacht und will keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Das kritisierte die italienische Sozialdemokratin und Senatorin Laura Garavini im Inforadio.