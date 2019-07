- Politologe: "Einfrieren des Konflikts wäre schon ein Fortschritt"

Am Montag haben sich der neue ukrainische Präsident Wladimir Selenski, EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissions-Chef Jean-Claude Juncker zum 21. EU-Ukraine-Gipfel in Kiew getroffen. Für einen echten Friedensprozess sieht Politikwissenschaftler und Ukraine-Experte Andreas Umland kaum Chancen. Er sagte im Inforadio: "Es kann im Moment nur darum gehen, den Konflikt einzufrieren."

Konkret heiße das, dass es keine Schießereien und Toten mehr gibt, so Umland: "Es wird jeden Tag geschossen [...] und es gibt jede Woche Zivilisten oder ukrainische Soldaten, die dort sterben." Es wäre schon ein Fortschritt, so der Experte, wenn der Konflikt eingefroren würde - etwa so wie in Transnistrien, in Abchasien oder Südossetien. "Eine Lösung des Konfliktes, also die Rückführung der zurzeit okkupierten Gebiete, unter die Kontrolle von Kiew scheint mir noch weit entfernt zu sein."

Die EU spiele für die Ukraine in vielerlei Hinsicht eine wichtige Rolle. Sie habe die besten Hebel, um Druck auf Russland auszuüben, so Umland. Außerdem helfe die EU entscheidend dabei, den ukrainischen Staat zu reformieren - durch ein großes Assoziierungsabkommen.

Der Politikwissenschaftler erklärte, der neue Präsident Selenski knüpfe an die bisherige Strategien und Ziele seines Vorgänger Petro Poroschenko an. Viele Ukrainer setzten große Hoffnungen in Selenski: "Dass sich die EU stärker engagiert, was die Einbeziehung der Ukraine in den europäischen Markt betrifft, aber auch was die Konfrontation der Ukraine mit Russland betrifft."