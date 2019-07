imago images / robertharding Bild: imago images / robertharding

Mo 08.07.2019 | 15:25 | Interviews

- 365-Euro-Ticket für Berlin: Wer finanziert das?

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller will für den Nahverkehr in Berlin eine Idee aus Wien nachnutzen: Ein BVG-Jahresticket für 365 Euro für Erwachsene - also genau ein Euro pro Tag. Bisher kostet ein AB-Jahresticket bei der BVG knapp 730 Euro. Was zeigen die Erfahrungen aus Wien, wie das 365 Tage Ticket für Erwachsene wirkt? Das besprechen wir mit Landespolitik-Reporter Thorsten Gabriel.