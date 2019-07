dpa/XinHua Bild: dpa/XinHua

Mo 08.07.2019 | 13:05 | Interviews

EU-Flüchtlingsrettung: "Es braucht verbindliche Zusagen"

Im Mittelmeer sind mehrere private Schiffe von deutschen Hilfsorganisationen unterwegs, um Flüchtlinge zu retten - sie haben regelmäßig Probleme, einen Hafen in der EU zu finden, in den sie die Flüchtlinge bringen können. Der Vorsitzende der Europäischen Stabilitätsinitiative Gerals Knaus forderte Deutschland und andere europäische Staaten im Inforadio-Gespräch auf auf, eine Schlüsselrolle bei der Aufnahme von Flüchtlingen in der EU zu übernehmen.