Mo 08.07.2019 | 09:25 | Interviews

- Politologe: "Atomabkommen ist noch nicht ganz am Ende"

Der Iran will eine zentrale Vereinbarung im Wiener Atomabkommen brechen - und mehr Uran anreichern als dort festgelegt wurde. Außerdem lagert das Land mehr Uran als genehmigt und will einen Reaktor umbauen. Oliver Meier ist Experte für Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und sagte im Inforadio, das Abkommen scheitere möglicherweise in den nächsten Wochen.