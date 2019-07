Am 1. September beginnt das neue Ausbildungsjahr. Laut Bundesagentur für Arbeit sind in Berlin noch rund 7.800 Ausbildungsplätze nicht besetzt. Firmen müssen sich etwas einfallen lassen, wie sie junge Leute für eine Lehre begeistern. Bettina Meier war beim Baumaschinenhandel Schmidt-Elsner in Berlin Spandau, der noch auf der Suche ist.