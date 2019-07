Fünf Jahre Krieg im Jemen: "Schwer in den Griff zu kriegen"

Seit fünf Jahren tobt ein unerbittlicher Krieg im Jemen. Eine von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten geführte Allianz kämpft gegen die Huthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden. Laut UNO leiden 20 Millionen Menschen unter einer extremen Hungersnot, zehntausende Kinder sind gestorben. Jemen-Expertin Mareike Transfeld berichtet im Inforadio-Gespräch von der komplizierten Lage im Jemen.



Mehr als 7.500 Kinder im Jemen sind in den vergangenen fünfeinhalb Jahren nach UN-Angaben durch Luftangriffe, Bombardements, Kämpfe, Selbstmordanschläge, Minen und andere Sprengsätze getötet oder verletzt worden. Die Dunkelziffer sei vermutlich noch höher, da die Lagebeobachtung in dem kriegszerrütteten Land zunehmend schwierig werde, hieß es in einem Bericht von UN-Generalsekretär António Guterres vom 28. Juni.

Demnach gab es zwischen dem 1. April 2013 und dem 31. Dezember insgesamt 11.779 gravierende Verstöße gegen Kinder, darunter deren Rekrutierung durch Kämpfer sowie deren Inhaftierung wegen Verbindungen zu den jeweiligen Konfliktparteien im Jemen-Krieg.