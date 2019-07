imago/IPON Bild: imago/IPON

Sa 06.07.2019 | 07:44

- Die AfD und der Blick nach links

Während am Samstag das Kyffhäusertreffen in Thüringen stattfindet, bei der der rechtsnationalistische Flügel der AfD zum Treffen einlädt, geht die AfD-Spitze in die Offensive. Sie will gegen Linke vorgehen, auch gegen linksorientierte Journalisten. Eine entsprechende Initiative hat die Partei am Freitag in Berlin angekündigt. Über die AfD und deren "blicknachlinks" spricht Politikwissenschaftler Hajo Funke im Inforadio.