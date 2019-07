- "Das Zeitalter des stationären Handels ist nicht vorbei"

Der US-Online-Händler Amazon wird 25 Jahre alt. Immer wieder ist er in der Kritik: wegen der Arbeitsbedingungen, wegen der Paketflut, wegen der Steuervermeidung. Aber auch das gehört zur Wahrheit - 44 Millionen Deutsche kaufen regelmäßig beim US-Giganten ein. Was das Unternehmen so erfolgreich macht, darüber haben wir mit Gerrit Heinemann gesprochen. Der Professor für Managementlehre und Handel an der Hochschule Niederrhein sieht die Marktmacht von Amazon skeptisch.