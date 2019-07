dpa Bild: dpa

Fr 05.07.2019 | 12:45 | Interviews

- UN-Bericht spricht von außergerichtlichen Hinrichtungen

Die Lage in Venezuela ist weiter angespannt. Noch immer dauert der Machtkampf zwischen Präsident Maduro und dem Oppositionsführer Juan Guaidó an. Viele Tausend Venezolaner haben das Land verlassen. Jetzt erheben die Vereinten Nationen schwere Vorwürfe: so seien Sicherheitskräfte für Tausende außergerichtliche Hinrichtungen verantwortlich. Nikolaus Werz ist emeritierter Lateinamerika-Experte der Uni Rostock. Für ihn sind die Zahlen überraschend.



Todesschwadronen machen Jagd auf Andersdenkende in Venezuela. "Laut dem aktuellen UN-Bericht kann man das so interpretieren", sagt Nikolaus Werz. Die Zahlen seien sehr hoch und in dieser Form auch überraschend gewesen. Aber was kann der Bericht bewirken? "Oppositionsführer Guaidó ist zwar geschwächt, aber der Bericht ist zunächst einmal eine Unterstützung für die damalige Anerkennung Guaidos als Übergangspräsident", meint Werz.

Es müsse weiter auf Verhandlungen gesetzt werden