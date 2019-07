imago images / ZUMA Press Bild: imago images / ZUMA Press

Fr 05.07.2019 | 12:05 | Interviews

- 25 Jahre Amazon: "Die Dominanz wird noch zunehmen"

Der US-Online-Händler Amazon wird 25 Jahre alt. Immer wieder ist er in der Kritik: Wegen der Arbeitsbedingungen, wegen der Paketflut, wegen der Steuervermeidung. Aber: Auch das gehört zur Wahrheit - 44 Millionen Kunden kaufen regelmäßig beim US-Giganten ein. Was das Unternehmen so erfolgreich macht, darüber haben wir mit Gerrit Heinemann gesprochen. Der Professor für Managementlehre und Handel an der Hochschule Niederrhein sieht die Marktmacht von Amazon skeptisch.



Aber was macht Amazon so sexy? "Man findet dort alles, was man heute nicht mehr im Warenhaus finden kann", sagt Heinemann. Für ihn sei Amazon eine Suchmaschine für Artikel – 300 Millionen gibt es auf der Plattform aktuell. Die Kunden mögen die relativ günstigen Preise und dass die Lieferversprechen eingehalten werden. Aber was kann der stationäre Handel von Amazon lernen? "Amazon versteht es sehr gut, die Kundendaten zu erheben und zu nutzen", so Heinemann.

Die Dominanz von Amazon werde noch zunehmen