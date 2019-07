imago/Westend61 Bild: imago/Westend61

- Workaholics: "Geht vor allem um Haltung zu seiner Arbeit"

Am 5. Juli ist "Tag der Workaholics" - also ein Tag für Menschen, die sich in erster Linie über ihre Arbeit definieren. Schätzungen gehen in Deutschland von 300.000 bis 400.000 Betroffenen aus, die dem Krankenbild des Workaholics entsprechen, erklärt Dr. Stefan Poppelreuter im Inforadio. Er ist Diplom-Psychologe, arbeitet in leitender Funktion an der TÜV Rheinland Akademie. Und er hat zum Thema „Workaholics“ promoviert.

Ein Workaholic sei grundsätzlich jemand, der viele Stunden arbeite, aber auch viele Dinge um die Arbeit herum organisiere, erklärt Dr. Poppelreuter. Allerdings müsse man differenzieren. Denn es gäbe auch Menschen, die aus existenzieller Not viel arbeiten. Ein Workaholic sei hingegen jemand, der sich sehr stark über seine Arbeit definiere und davon Nutzen ziehe. Da bisher keine einheitlichen Diagnosekategorien für ein ernsthaftes Krankheitsbild existieren, gibt es nur eine Schätzung über die Anzahl der Arbeitssuchtkranken. Man geht von 300.000 bis 400.000 Betroffenen in Deutschland aus, sagt der Diplom-Psychologe. Das seien weniger als bei anderen Suchtformen.

Bei Arbeitssucht greifen klassische Hilfsverfahren