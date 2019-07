- "Scheuer hat dafür die politische Verantwortung zu tragen"

Nach dem Platzen der PKW-Maut wächst der Druck auf Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Der FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic fordert Scheuer schriftlich auf, bis Freitag Passagen zu den Kündigungen sowie interne Vermerke vom Geheimschutz zu befreien. Das Ziel: eine "umfassende Rechtsprüfung". Luksic erklärt im Inforadio, er sei sicher, dass es im Verkehrsministerium Bedenken gab, die Maut zu vergeben.



Luksic will Einblick in relevante Dokumente zu der PKW-Maut. So sollen neben Passagen aus den Verträgen auch interne Vermerke aus dem Ministerium - wie Leitungsvorlagen für den Minister oder Staatssekretäre - den Geheimschutz aufgehoben bekommen. Das Ziel sei, herausfinden, ob es im Ministerium nicht doch Bedenken gab, die Maut zu vergeben, ohne das Urteil abzuwarten. "Ich bin relativ sicher, dass das im Haus anders gesehen wurde, als das der Minister am Ende bewertet hat", so der FDP-Verkehrsexperte.

Dass die PKW-Maut nicht kommt, werde teuer für den Steuerzahler. Aktuell seien 100 Millionen Euro beziffert. "Ich glaube, dass die Aufzählung des Ministers nicht umfassend ist." Oliver Luksic sagt zudem, dass da andere Sachen auch noch versteckt seien. Er rechnet zu den Ausgaben, die bereits getätigt wurden, und den Einnahmeausfällen auch mit einem Rechtsstreit der Betreiber wegen entgangener Gewinne.