- Bei Fehlprognosen kommen die Spekulanten

Im Juni gab es offenbar Probleme im deutschen Stromnetz. So große, dass Strom aus dem Ausland hinzugekauft werden musste. Hintergrund seien Starkwinde gewesen. Auch im Visier der Bundesnetzagentur: Strom-Spekulanten. Claudia Kemfert ist Energie-Expertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Sie erklärt im Inforadio, was normalerweise unser Strom-Netz und die Preise stabil hält.



Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist laut Kempfert gegeben. Aber: "Das Stromnetz muss immer ausgeglichen sein." Heißt, wenn es Fehlprognosen komme, dann träten Spekulanten auf den Plan. "Da muss man dann aber die Rahmenbedingungen so anpassen, dass es für Spekulanten nicht mehr attraktiv ist, mit Strom hin und her zu hantieren", sagt Kempfert. "Da gilt es, dass die Bundesregierung die Preisverfahren so konstruiert, dass Spekulanten nicht mehr agieren können."