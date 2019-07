- Erzbischof Heße: "Ein Land alleine wird das Problem nicht lösen"

Kommende Woche muss die Kapitänin des Seenotrettungsschiffes "Sea Watch 3" erneut vor Gericht erscheinen. Dann wird entschieden, ob es ein Verfahren gegen sie gibt wegen Verstoßes gegen das Seerecht und Beihilfe zur illegalen Einreise, weil sie mit 40 Flüchtlingen an Bord in einem italienischen Hafen unerlaubt angelegt hatte. Stefan Heße, Erzbischof von Hamburg und Sonderbeauftragter für Flüchtlingsfragen, verteidigt im Inforadio-Interview das Vorgehen von Carola Rackete.



Heße verteidigt zunächst ausdrücklich das Verhalten von Carola Rackete. Sie habe sich für Menschen in Not eingesetzt. "Wenn sie in Lebensgefahr sind, dann sei es der absolute ethische Imperativ, ihnen zu helfen, sie an Bord zu nehmen und sie in einen sicheren Hafen zu bringen", sagt Heße. Auf dem Flüchtlingsgipfel in Essen denken viele in diese gleiche Richtung. "Der geflüchtete Mensch hat absolute Priorität und sein Leben gilt es zu schützen", so Heße weiter.

Ein eigenes Rettungsschiff will die Katholische Kirche allerdings nicht entsenden. "Wir haben Flüchtlingsorganisationen und Seenotrettung unterstützt, einzelne Diozösen haben das gemacht und einzelne Bischöfe haben das gemacht." Die Bischofskonferenz unterstütze zudem NGOs und andere Diozösen.