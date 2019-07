dpa Bild: dpa

- "Salvini droht eine politische Niederlage zu erleben"

Das Schicksal der Kapitänin der "Sea Watch 3" und der Flüchtlinge auf dem Schiff beherrschte zuletzt die Nachrichten. Doch wie ist die aktuelle Flüchtlingssituation im Mittelmeer? Roman Maruhn ist Politikwissenschaftlker, lebt in Palermo und kennt die Flüchtlingsproblematik vor Ort gut. Er erklärt im Inforadio, dass Innenminister Mateo Salvini das Probelm auf andere Länder verdrängen will. Insgesamt kämen allerdings immer weniger Menschen in Italien an.