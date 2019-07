- "Demokratische Errungenschaft faktisch zerschreddert"

Die Postenvergabe bei der EU ist vorerst beendet und die Kritik in der deutschen Parteienlandschaft ist groß - auch bei der SPD. Michael Roth hat zuletzt gemeinsam mit Christina Kampmann seinen Hut um den SPD-Parteivorsitz in den Ring geworfen. Im Inforadio-Interview spricht er sich dafür aus, dass das EU-Parlament nicht für Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin stimmen sollte.



Für den Politiker sind es keine guten Tage für die Demokratie in der EU. "Ich fände es super, wenn das europäische Parlament die Kraft aufbrächte, sich doch noch mal für einen der Spitzenkandidaten zu entscheiden." Dann könnte das Parlament das wettmachen, was des Europäische Rat nicht hingekriegt hat, so Michael Roth.

Wegen der Vorgänge in der EU würde Roth die große Koalition nicht platzen lassen. Bisher seien alle Besetzungen von wichtigen Positionen so gelaufen. Der Grund: Es sei schwierig geworden, stabile Mehrheiten zu finden. "Was ich völlig inakzeptabel finde, dass man eine demokratische Errungenschaft, nämlich mit Spitzenkandidaten in die Wahl zu ziehen, faktisch zerschreddert hat"