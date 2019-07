imago/ZUMA Press Bild: imago/ZUMA Press

Do 04.07.2019 | 06:05 | Interviews

- "Es wird ein Fest des Präsidenten, ein Fest des Ichs"

Am 4. Juli feiern die USA ihren "Independence Day". Dieses Mal will Präsident Trump ein gewaltiges Militärspektakel in Washington inszenieren, Kampfjets und Panzer inklusive. Auch die Trump-Gegner wollen Flagge zeigen - mit einem fliegenden Baby-Trump. Doch eigentlich ist der Feiertag ein Bürgerfest und daher gibt es viel Kritik, erklärt Knut Dethlefsen im Inforadio. Er leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Washington D.C.



Trump sei ein Meister der Inszenierung, er liebe das Theater. Neben der Militärparade wird es auch ein großes Feuerwerk geben und der Präsident wird eine Rede vor dem berühmten Lincoln Memorial halten. Mit dieser Art den Unabhängingigkeitstag zu feiern, wolle er sich selbst zum Auftakt des Wahlkampfes in Szene setzen, so Dethlefsen. Die Kritik daran ist im Land vor allem daran, dass der Feiertag eigentlich ein Fest der Bürgerinnen und Bürger ist - ein fest des "Wirs", nun werde es zu einem Fest des Präsidenten, des "Ichs".

Feierlichkeiten sollen mehrere Millionen Dollar kosten