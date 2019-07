dpa Bild: dpa

Mi 03.07.2019 | 13:25 | Interviews

- Outsourcing der Flüchlingspolitik

In der libyschen Hauptstadt Tripolis ist ein Lager für Migranten angegriffen worden. Mindestens 40 Menschen kamen dabei ums Leben, weitere 80 sind verletzt worden. Die Regierung macht Truppen des abtrünnigen Generals Haftar für den Luftangriff verantwortlich. Melita Sunjic ist Migrationsexpertin und berät Regierungen und Organisationen. Im Inforadio-Interview beschreibt sie die katatrophale Lage in Libyen und fordert ein Umdenken in der europäischen Flüchtlingspolitik.



Seit Monaten kämpfen die abtrünnigen Einheiten des Generals Haftar und Regierungstruppen um die Macht im Land. Für Sunjic ist es unverantwortlich, Menschen nach Libyen zurückzuschicken. "Der Ansschlag war der Höhepunkt der tragischen Ereignisse." Sunjic gibt eine eingehende Beschreibung der katastrophalen Lage im Land: "In Libyen ist es so: Entweder man lebt davon, dass man die Schlepperei unterstützt oder man lebt davon, dass man sie bekämpft." Viele Flüchtlinge hätten Folter, Entführungen und Vergewaltigungen erlebt.



Bei den Push-Faktoren ansetzen