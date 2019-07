imago images / Xinhua Bild: imago images / Xinhua

Mi 03.07.2019 | 09:05 | Interviews

- Nacht-und-Ne­bel-Ak­ti­on ist nicht korrekt gegenüber Wählern

Die Nominierung von Ursula von der Leyen als Kandidatin für die EU-Kommissionspräsidentschaft kam für viele überraschend. Im Paralment gibt es Kritik an der Nominierung. Richard Sulik sieht in dem Verfahren ein Demokratiedefizit. Allerdings hätte es auch schlechter ausgehen können, sagt er im Inforadio. Sulik gehörte dem alten EU-Parlament an - für die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer.

Monateland wurden den Wählern Kandidaten vorgestellt, die ihre Kampagnen gemacht habe. Nun werde eine Dame vorgestellt, die nie im Gespräch wa und niemand wisse, wofür sie stehe, so Richard Sulik. Für den ehemaligen EU-Abgeordneten seien die Wähler "Zeuge davon, dass richtige Demokratie mit Wählerstimmen keine Rolle spielt". Auch sein Heimatland, die Slowakei, hatte sich gegen den Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten Frans Timmermans ausgesprochen. Er selbst habe auch ein persönliches Problem mit dem Niederländer, erklärt er. Denn dieser habe das Prinzip Gleicher Lohn an gleicher Stelle für gleiche Arbeit eingeführt. Das klinge zunächst gerecht, "aber es ist ein Mittel, um Arbeiter aus Osteuropa daran zu hindern, in Westeuropa zu arbeiten".



Unklar, ob Parlamentarier für den Vorschlag stimmen