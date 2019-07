- Verheugen: "Sehr bedauerlich und sehr gefährlich"

Es ist grotesk, sagen die Grünen. Es ist absurd, sagt die SPD. Es ist fragwürdig, sagt die FDP. Das neue Personalpaket der Europäischen Union stößt auf viel Kopfschütteln. Und auch der ehemalige EU-Kommissar Günter Verheugen zeigt im Inforadio-Interview keinerlei Verständnis für das, was da in Brüssel entschieden wurde. Es steigere die Demokratie- und die Europaverdrossenheit.



Am Ende sind also ganz andere Leute auf den Posten, als vorher im Wahlkmapf kolportiert. Der ehemalige EU-Kommissar Günter Verheugen versteht diese Personalpolitik nicht: "Wenn man das Spitzenkandidaten-System hat, dann muss es gelten." Für ihn ist die Abkehr davon, eine sehr gefährliche Entscheidung. "Wenn man noch etwas tun möchte, um die Demokratieverdrossenheit und die Europaverdrossenheit bei uns zu steigern, dann ist das genau das Richtige", sagt Verheugen.

Das neue Personalpaket der EU steht: Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen wird neue Kommissionspräsidentin, IWF-Chefin Christine Lagarde neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank, der künftige Ratspräsident kommt aus Belgien. Und den Posten des Parlamentspräsidenten sollen sich Sozialisten und Konservative teilen, was das EU-Parlament in Straßburg vor Wut schäumen lässt. Die Abgeordneten haben aber heute Mittag im zweiten Wahlgang für den Sozialdemokraten aus Italien, David-Maria Sassoli, als Präsidenten gestimmt.

Ob das Parlament geschwächt aus dieser Personlfarce hervorgeht, hänge vom Parlament selbst ab, so Verheugen. "Wenn ich mir ansehe, wie massiv die Fraktionen sich für das Spitzenkandidatenmodell ausgesprochen haben bis in den jüngsten Tage hinein, dann müsste das Parlament, wenn es seine Selbstachtung bewahren will, diesen Vorschlag ablehnen." Und das sei durchaus möglich, denn Verheugen sieht momentan keine Mehrheit im Parlament für Ursula von der Leyen.

Sollte dies so eintreffen, "dann laufen wir auf eine echte institutionelle Krise zu." Es würde eine gegenseitige Blockade der zwei wichtigsten europäischen Institutionen bedeuten: dem Rat und dem Parlament. Europa wäre zwar nicht gelähmt, aber die Autorität der Kommission wäre sehr gering. Der hauptsächliche Schaden wäre im öffentlichen Bewusstsein, meint Verheugen. "Wie da die Staats- und Regierungschef damit umgegangen sind, das ist sehr bedauerlich und sehr gefährlich."

Und Verheugen sieht noch eine ganz andere Schwachstelle des Personalpakets: Es ist nicht ein einziger Vertreter oder Vertreterin aus Osteuropa dabei, also von den sogenannten neuen Mitgliedsstaaten.