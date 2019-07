- Bütikofer: "Ich werde Frau von der Leyen nicht wählen"

Im Europaparlament gibt es Kritik an dem Personalpaket für die EU-Spitze. Mehrere Sozialdemokraten und Grüne kritisieren, dass die nominierten Kandidaten nicht als Spitzenkandidaten bei der Europawahl angetreten waren. Für Reinhard Bütikofer, Mitglied des Europaparlaments, ist dabei Ursula von der Leyen die Repräsentantin eines beispiellosen Machtkampfes. Wieso, das erklärt er im Inforadio-Interview.

Ursula von der Leyen soll nach dem Vorschlag der EU-Staats- und Regierungschefs EU-Kommissionspräsidentin werden. "Ich fürchte, ich muss mich an den Gedanken gewöhnen", sagt Bütikofer. Das Europaparlament wird in der nächsten Woche über das Personalpaket abstimmen. Er selbst will nicht für von der Leyen stimmen. Seine Kritik dabei ist, dass sich die jetzigen Kandidaten nicht als Spitzenkadidaten zu wahl gestellt haben.

Mit dem Personalpaket versuche der Rat, ein Diktat durchzusetzen und das Parlament zu schwächen. Für den grünen Abgeordneten ist dabei unverständlich, dass der Rat auch behsclossen hat, wer Parlamentspräsident werden soll. "Wo gibt's denn sowas?"