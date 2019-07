- "Mindestlohn funktioniert halbgut. Politik muss nachbessern"

Die Einführung des Mindestlohns vor fünf Jahren hat geholfen, den Niedriglohnsektor zu schrumpfen. Allerdings erhalten viele Menschen noch immer weniger als gesetzlich vorgegeben. Deswegen fordert der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, dass die Politik den Missbrauch stoppt. So müsse den Menschen etwa noch mehr bewusst gemacht werden, dass sie Rechte haben, sagt er im Inforadio.

Vielmehr habe er Sorge, dass über eine Million Menschen noch immer nicht den Mindestlohn erhalten. Denn es gäbe massiven Missbrauch - so etwa unbezahlte Überstunden oder weitere Leistungen, die nicht abgerechnet würden. "Der Mindestlohn funktioniert halbgut. Da muss die Politik nachbessern", so Fratzscher.

Es müsse zum einen mehr kontrolliert werden. Da habe die Politik schon reagiert und mehr Menschen dafür eingestellt. Zum anderen müsse man den Menschen bewusst machen: "Ihr habt hier Rechte, das ist der Mindestlohn. Und wenn ihr den nicht bekommt, dann meldet euch". Menschen haben häufig Angst ihren Job zu verlieren, so Fratzscher.

Der Niedriglohnbereich in Deutschland sei im Europavergleich besonders groß, es beträfe fast jeden vierten Arbeitnehmer. Daher sei der Mindestlohn ein erster Schritt, das Lohnniveau allgemein anzuziehen. Fratzsche fordert mehr Tarifverträge, damit der Bereich schrumpfen kann. So könnten die Menschen größere Löhne bekommen, das was sie auch wirklich erarbeiten.