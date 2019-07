- Senat verabschiedet Solidarisches Grundeinkommen

Heute gibt der Rot-rot-grüne Senat den Startschuss für das Pilotprojekt zum solidarischen Grundeinkommen. Es sieht vor, dass bis zu 1.000 Langzeitarbeitslose sozialversicherungspflichige Jobs im gemeinnützigen Bereich übernehmen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller sagte im Inforadio, man versuche jetzt einen neuen Weg, um Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit zu holen. Wenn man Missstände erkenne, müsse man auch mal Dinge ausprobieren.



Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will damit Langzeitarbeitslosen ermöglichen, fünf Jahre sozialversicherungspflichtig im gemeinnützigen Bereich zu arbeiten, statt in Hartz IV zu rutschen. Im Inforadio sagte Müller am Dienstag, das Projekt solle Langzeitarbeitslose auch davor bewahren, in Endlosschleifen aus Weiterqualifizierungsmaßnahmen festzuhängen, die am Ende nichts brächten.



Ihnen wolle man "sehr schnell ein Angebot machen", so Müller. In Berlin sei es offensichtlich, "dass es viele Aufgaben gibt, die besser bewältigt werden könnten - wo wir Unterstützung auch brauchen - Mobilitätshelfer, in Wohnungsbaugesellschaften (...), an Schulen (...) - damit unser Zusammenleben besser funktioniert. Einen guten Arbeitsplatz schaffen und den Menschen auch helfen - das (...) ist eine Win-Win-Situation."



Müller plädierte dafür, in der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit auch neue Wege zu gehen. Ein Beirat werde das Modell-Projekt während der gesamten Laufzeit begleiten.