Di 02.07.2019 | 07:05 | Interviews

- Spitzenkandidatensuche: "Unwürdiges Postengeschacher"

Am Dienstag geht der EU-Gipfel in die zweite Runde. Weiter offen ist die Frage, wer EU-Kommissionspräsident werden soll. Osteuropäische Staaten und Italien wollen Frans Timmermanns nicht. Emmanuel Macron will Manfred Weber nicht. Für Markus Ferber, CSU-Politiker im Europaparlament, ist die Situation so verhakt, dass er kaum noch sieht, wie sich das auflösen lässt. Das erzählt er im Inforadio.



Für Ferber ist die aktuelle Situation ein unwürdiges Postengeschacher. Kritisch sieht er dabei die Rolle von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron. Denn dieser hatte das Modell des Spitzenkandidaten in Frage gestellt. "Das zeigt, dass Emmanuel Macron doch nicht der Supereuropäer ist, als der er sich gerne gibt", so der CSU-Politiker. Dass Angela Merkel sich inzwischen auch für den Sozialdemokraten Frans Timmermans als Kommissionspräsidenten ausgesprochen hat, versteht Ferber. Sie habe so weit es ging den EVP-Spitzendidaten Weber unterstützt. Ihr sei kein Vorwurf zu machen. "Angela Merkel versucht eine Lösung zu finden, die den Spitzenkadidatenprozess hält und eine herausragende Position für Manfred Weber vorsieht."

Paralment sollte aus seinen Reihen heraus die Funktionen besetzen