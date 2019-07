- Wiener: "Das Parlament hat eine eigene Souveränität"

Die Köchin und Gastronomin Sarah Wiener ist seit Mai frisch-gewählte EU-Abgeordnete. Die Parteilose sitzt für die österreichischen Grünen im Straßburger EU-Parlament. Heute hat es sich konstituiert. Einen Kommissionspräsidenten konnten die Abgeordneten noch nicht wählen. Im Inforadio erklärt Sarah Wiener ihre Abneigung über das Postengezerre in Brüssel.

Die Grünen sind strikt gegen das Postengezerre, das momentan in Brüssel stattfindet. Man solle sich mehr um Inhalte und Themen kümmern, meint Wiener. Darum hat Wieners Fraktion die Deutsche Ska Keller als eigene Spitzenkandidatin nominiert.

Wiener, die unter anderem auch als Köchin und Gastronomin tätig ist, sieht ein Missverhältnis in der europäischen Politik: "Die Schwächeren werden ausgespaart. Man kann einem Parlament nicht einfach einen Präsidenten vorsetzen. Wir wollen morgen wählen und nicht erst dann, wenn Staats- und Regierungschefs das Ganze im Hinterzimmer ausgemauschelt haben."

Wiener könne sich auch vorstellen, dass es in Straßburg eine konzertierte Aktion geben könnte, vielleicht auch so etwas wie ein symbolischer Akt im Parlament. Die Empörung sei auf jeden Fall groß - vor allem in ihrer Fraktion. Wiener gibt sich kämpferisch: "Das Parlament hat ja eine eigene Souveränität und diese wollen wir unter Beweis stellen. Alles andere wäre nicht demokratisch."