- Tillmann: "Sie musste so handeln"

Die deutsche "Sea Watch 3"-Kapitänin Carola Rackete ist in Haft, weil sie ihr Schiff mit knapp 40 Flüchtlingen an Bord im Hafen der italienischen Insel Lampedusa hat festmachen lassen. Ihr soll der Prozess gemacht werden, unter anderem wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Antje Tillmann, CDU-Bundestagsabgeordnete und finanzpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, verteidigt im Inforadio das Vorgehen der Kapitänin und appelliert an die EU, die Flüchtlingsfrage neu anzugehen.



Hat die Kapitänin in den Augen Tillmanns richtig gehandelt? "Ja, sie musste wohl so handeln", sagt Antje Tillmann. Europa hätte eben vorher reagieren müssen. Deutschland hatte zwar signalisiert, dass es die Flüchtlinge aufnimmt, "aber wir waren mit wenigen Staaten alleine", erklärt Tillmann. Für sie könne es nicht sein, "dass Staaten in Europa nur die Vorteile annehmen und wenn es dann zu Schwierigkeiten kommt, sich zurücklehnen“, so die CDU-Politikerin weiter.

An erster Stelle stehe für sie aber die Rettung der Flüchtlinge. Ihr Appell: "Wir müssen so lange in Europa diskutieren, bis wir eine Lösung in dieser Frage hinbekommen haben."