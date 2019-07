dpa Bild: dpa

Mo 01.07.2019 | 15:05 | Interviews

- Munition als zusätzlicher Brandstifter

Die Behörden sprechen vom größten Brand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. In der Nähe von Lübtheen stehen mehr als 400 Hektar Wald in Flammen. Orte mussten evakuiert werden, der Katastrophenfall ist ausgerufen. Auch ein ehemaliger, schwer munitionsbelasteter Truppenübungsplatz brennt. Wolfgang Spyra, Spezialist für Kampfmittel an der BTU Cottbus, sagt im Inforadio-Interview, die Feuerwehr könne den Brand gar nicht löschen.