- Seerechts-Experte: "Alle Kapitäne sind zur Rettung verpflichtet"

Das Seerecht sagt: Wer im Meer zu ertrinken droht, dem muss geholfen werden. Das hat auch die Kapitänin der "Sea-Watch 3", Carola Rackete, getan. Sie hat gut 40 Flüchtlinge aus dem Meer gefischt, und trotz Sperre durch die Polizei, den Hafen von Lampedusa angelaufen. Jetzt droht ihr eine Haftstrafe. Professor Uwe Jenisch, Seerechts-Experte an der Uni Kiel, sieht hier eine Lage, in der sich mehrere Rechtsformen überlagern. "Die Sea-Watch 3"-Crew könnte sich jedoch auf das sogenannte "Nothafenrecht" berufen.



Wer Menschen rette, könne kein Verbrecher sein, sagt beispielsweise Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Doch Italiens Innenminister Matteo Salvini hält dagegen: Eine "verbrecherische Kapitänin" sei festgesetzt worden. Hat Salvini recht? Seerechts-Experte Uwe Jenisch sagt: "Wir haben es hier mit einer Gemengelage zu tun von Seerecht, Menschenrecht, Asylrecht und Gewohnheitsrecht." Das Ganze werde überlagert von der politischen Misere, dass Europa nicht in der Lage sei, seine Flüchtlingszuströme zu verwalten.

Wenn man sich nur das Seerechtsübereinkommen von 1962 ansehe, dann blieb der Kapitänin laut Jenisch letztlich gar keine andere Wahl, als die Menschen zu retten. Denn dort heißt es: "Alle Kapitäne sind auf See zur Rettung verpflichtet." Und zugleich seien alle Staaten verpflichtet "Search and Rescue-Teams" einzurichten und hier international zusammenzuarbeiten.

Rechtlich bestehe allerdings kein Anspruch auf Einlaufen in einen Hafen. Jeder Staat kann seine Häfen dicht machen, so Jenisch. Der Seerechtsexperte rät, dass sich die "Sea-Watch 3" auf das sogenannte "Nothafenrecht" berufen sollte, insbesondere wenn Menschleben in Gefahr gewesen seien. Hier könne auch ein geschlossener Hafen unter gewissen Umständen angelaufen werden.

Ob diese Umstände dann rechtens gewesen seien, müssten dann italienische Gerichte klären.