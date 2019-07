"An den Liberalen kommt in der EU keiner vorbei"

Wie die Spitzenposten in der EU nach der Europawahl besetzt werden, ist weiter strittig. Bisher gab keine Einigung beim Sondergipfel. Damit der Sozialdemokrat Frans Timmermanns Kommissionspräsident werden könnte, soll die konservative EVP zwei Spitzenposten bekommen. So ein aktueller Vorschlag. Für die liberale EU-Abgeordnete Nadja Hirsch ist es fraglich, ob die EVP gleich zwei Posten aus dem Wahlergebnis ableiten kann, das sagte sie im Inforadio.

"Timmermans hat eine sehr gute Arbeit geleistet" sagt Nadja Hirsch, die Vorbehalte der osteuropäischen Staaten gegen ihn seien kein Grund, ihn nicht zum EU-Kommissionspräsidenten zu wählen. Doch die EVP besteht auf den Posten als Juncker-Nachfolge, weil sie nach der Wahl die stärkste Fraktion ist. "Was in der Logik nicht stimmt, denn man braucht eine Mehrheit", so die EU-Abgeordnete der Liberalen.

Grundsätzlich spricht sich Hirsch für das Prinzip der Spitzenkandidaten aus. Dieses sei "wichtig, demokratisch und transparent". Allerdings müsse man sich im Vorfeld darauf einigen, welches Profil der Kandidat haben soll, damit er von vielen unterstützt wird.