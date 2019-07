dpa/ Wolfgang Kumm Bild: dpa/ Wolfgang Kumm

Mo 01.07.2019 | 07:25 | Interviews

- "Mietendeckel der Deutsche Wohnen keine Alternative"

Der Berliner Senat will den Mietendeckel als Gesetz durchbringen. Unterdessen streiten sich Juristen darüber, ob die Maßnahme rechtlich in Ordnung ist. Katrin Schmidberger, Mietenexpertin der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, erklärt im Inforadio, dass sich der Senat davon nicht verunsichern lassen will und weiter an dem Projekt arbeitet.



Ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes der Bundestags betont, dass das Mietrecht Sache des Bundes ist. Juristen streiten sich nun darüber, ob der Mietendeckel auch darunter fällt. Denn im BGB ist kein Einfrieren von Mieten vorgesehen. Für Katrin Schmidberger könnte es sein, dass der geplante Mietendeckel eine Lücke in der gesetzgebung schließt. Zudem betont die Mietenexpertin der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, dass der Mietendeckel kommt, ganz gleich, welche juristischen Vorbehalte es gibt. "Es wird sehr stark auf die Ausgestaltung des Mietendeckels ankommen, wie sehr dieser dann angreifbar wird."

"Angebot der Deutsche Wohnen reine PR"