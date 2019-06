dpa/ Uli Deck Bild: dpa/ Uli Deck

Sa 29.06.2019 | 07:44 | Interviews

- Wie sich der Wald nach einem Brand regenerieren kann

Die sehr hohe Waldbrandgefahr in Brandenburg ist auch den angepflanzten Monokulturen geschuldet. Wie kann der Wald anders entwickelt werden, um ihn besser gegen Trockenheit zu wappnen? Pierre Ibisch erforscht dies in einem Projekt bei Frohnsdorf, über das wir mit dem Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde gesprochen haben.