- IG Metall will bessere Verzahnung von Industrie, Investitionen und Forschung

Am Sonnabend ruft die IG Metall ihre Mitglieder zu einer Kundgebung in Berlin auf. Unter dem Motto "#Fairwandel - Nur mit uns" will die Gewerkschaft ein Zeichen setzen für eine soziale, ökologische und demokratische Transformation. Birgit Dietze, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Berlin, fordert vor allem eine aktive Industriepolitik.



Unter dem Schlagwort Transformation sehe die IG Metall vor allem die Digitalisierung von Arbeitsprozessen. Die Digitalisierung bedeute zwar auch, dass einige Berufe wegfallen oder sich verändern, da es mehr und komplexeres Wissen benötige, um die Aufgaben zu erfüllen. Doch man demonstriere am Sonnabend nicht gegen etwas, sondern für etwas, sagte Dietze - nämlich den Fortschritt aktiv zu begleiten.



Forderung nach aktiver Industriepolitik

Viele große Unternehmen hätten ihre eigenen Strategieabteilungen für diese Prozesse, während kleine und mittelständische Unternehmen nicht so "vorausschauend in die Zukunft blicken", so die Berliner Chefin der IG Metall. Auch die Frage nach Investitionen stehe im Raum - und wie diese zielführend eingesetzt werden könnten. Es benötige nicht nur gute Ideen und die entsprechende Finanzierung, sondern auch ein hohes Maß an Geschwindigkeit für die anstehende Transformation, so Dietze. Hierfür brauche es Unterstützung, sowohl für Großkonzerne als auch für kleine Betriebe.



Verzahnung von Politik, Industrie und Wissenschaft

Von der Politik fordere die IG Metall eine aktive Industriepolitik. Was Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit der Industriestrategie 2030 vorgelegt habe, sei erst einmal der richtige Ansatz. Doch die Strategien müssten besser ineinandergreifen. Es gehe so beispielsweise bei der Reduzierung von CO2 nicht nur um eine Veränderung der Mobilität, sondern auch um die Umstellung der Energieversorgung - sowohl für Privatverbraucher als auch für die Industrie. "Es muss eine Steuerung her, dass Unternehmen Gewinne mit dem machen, was ökologisch und sozial verträglich ist", sagte die Gewerkschafterin. Zudem sollen aus ihrer Sicht Forschung und Entwicklung in die industriepolitischen Pläne unbedingt mit einbezogen werden.