- Parteienforscher sieht keine Koalitionsgrundlage für AfD

Der ARD-Deutschland-Trend zeigt: Der Osten will, dass die CDU eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht grundsätzlich ausschließt. Sehen die Ostdeutschen in der AfD mittlerweile eine Partei, die das Zeug zum Regieren hat? Der Potsdamer Parteienforscher Jochen Franzke hält dies derzeit noch für ausgeschlossen.

Viele der Befragten des Deutschlandtrends würden die AfD als ganz normale Partei sehen, sagte Franzke. Auch aufgrund ihrer Stärke in einigen ostdeutschen Bundesländern werde die AfD deshalb als mögliche Regierungspartei wahrgenommen.



Keine reine Protestpartei mehr

Ihren Status als reine Protestpartei hätte die Alternative für Deutschland damit nicht mehr. Dadurch könnte sie auch als Kandidatin für Regierungsverantwortung gelten. Doch viele andere Parteien würden eine Zusammenarbeit mit der AfD weiterhin ablehnen, wenngleich auch beispielswiese die Brandenburger CDU zumindest mit der AfD reden wolle. "Aber eine Koalitionsgrundlage sehe ich, ehrlich gesagt, nicht", so der Forscher. In Brandenburg würde die AfD damit nicht an die Regierung gelangen, "egal wie viele Stimmen sie erhält."



Profilverlust für andere Parteien

Wenn es Schnittmengen gibt zwischen der AfD und anderen Parteien, dann nur dort, wo sich gewisse Gemeinplätze auftun - beispielsweise in der Forderung nach mehr Polizei. Programmatik und Personen fehlten der Partei im Augenblick in Brandenburg, sagte Franzke.



Für die übrigen Parteien sei aber die Abgrenzung ein heikles Unterfangen - sie könnten ihr Profil verlieren, wenn sie gegen die AfD zusammenrückten. "Als Dauerlösung ist das problematisch", sagte der Parteienforscher. Dies könne den pluralistischen Charakter des demokratischen Systems verändern. Für die Landtagswahl im September würde das Franzke aber auschließen.





