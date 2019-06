- Wirtschaftsexperte: Millionen-Investition gefährdet Glaubwürdigkeit

Hertha BSC verkauft fast die Hälfte seiner Anteile an den Finanzinvestor Lars Windhorst - für eine Rekordsumme von 125 Millionen Euro. Wir haben darüber mit Professor Henning Vöpel gesprochen. Er ist Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts und Experte für Sportökonomie. Aus seiner Sicht ist der Deal ein Risiko für den Verein.

Windhorst sei schwer einzuschätzen, sagte Vöpel. Ob es eine biografische, persönliche Nähe zum Verein gäbe? Der Professor sei hier "skeptisch". "Also ich glaube, es ist eine Form von Aufmerksamkeit, die man bekommen möchte über eine solche Investition." Für den Verein sei das Geld zwar sehr willkommen, aber das Motiv des Investors sei "ganz wesentlich" für die Belastbarkeit und Aufmerksamkeit dieses Deals.



"Riskantes Manöver"

Denn kommt es zu Fehlinvestitionen des Geldes, dann ist es eben ausgegeben - die Anteile aber kann man nicht noch einmal verkaufen, so Vöpel. "Handlungsspielräume, die man heute nutzt, die sind wohlmöglich in Zukunft dann versperrt." Er schätzt die Vereinbarung als "riskantes Manöver" ein.



Die Kritik der Fans - dass es hier nicht um einen wohlhabenden Fußball-Fan geht - sei "nachvollziehbar", sagte Vöpel. "Es geht glaube ich am Ende um Vertrauen in die Person des Investors und es geht natürlich auch um Vertrauen in die Vereinsführung." Fehle dieses Vertrauen, habe man das Gefühl, "hier findet ein Ausverkauf von Tradition statt." Dies sei aber nicht nur ein Thema, das Hertha betreffe, sondern alle Vereine. Der Fußballfan sei der "wichtigste Stakeholder", sagte der Professor: Er müsse in zehn Jahren auch noch wiederkommen wollen.