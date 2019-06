imago images/ Thomas Koehler/ photothek.net Bild: imago images/ Thomas Koehler/ photothek.net

Do 27.06.2019 | 09:05 | Interviews

- Urteil zu Brandenburger Altanschließern erwartet

Es geht um geschätzt 300 Millionen Euro, um zehntausende Hauseigentümer und um jede Menge Gerichte, die sich in den vergangenen Jahren mit dem Problem der Brandenburger Altanschließer beschäftigt haben. Bekommen diese nun ihre gezahlten Beiträge für den Anschluss ans Trinkwassernetz zurück oder nicht? Darüber entscheidet, vielleicht auch endgültig, am Donnerstag der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Über die Ausgangslage des Urteils sprechen wir mit unserer landespolitischen Korrespondentin Amelie Ernst.